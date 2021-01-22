رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد اعتصام 270 عاملًا.. إجراءات قانونية ضد مصنع «الكرتون» بالمنوفية

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:32 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
دعاء جابر
طباعة
أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات فورية لوكيل مديرية القوى العاملة بالمنوفية علي حامد الزقم، بسرعة التدخل وحل مشكلة العاملين بشركة طيبة باك للكرتون بقويسنا، وذلك بعد اعتصام 270 عاملا بالشركة نتيجة عدم صرف أجورهم.

وتلقى الوزير، من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة، ما يفيد التفاوض الودي بين طرفي العملية الإنتاجية، حيث انتقل وكيل المديرية لمقر الشركة الكائن بقويسنا بالمنوفية، والاجتماع مع المدير المسئول، وبمناقشته تبين عدم صرف أجور العمال لعدم وجود مواد خام، وبالتالي توقف العمل مما أدي إلي عدم صرف أجور العمال.

ونتيجة لعدم صرف أجور العمال اتخذ وكيل المديرية الإجراءات القانونية ضد الشركة.

موضوعات متعلقة

أب يقتل طفلته خنقًا لسوء سلوكها في الإسكندرية

شديد البرودة ليلًا وعودة الشبورة.. خريطة الطقس خلال 72 ساعة

ناهد السيد تكتب: هروب ماجد سامى بـ 9 مليارات جنيه.. وعلى المتضررين اللجوء لـ «الحسبنة»

إلغاء أوليمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

الصور

image description

تنفيذ عمليات إحلال وتجديد بتكلفة 14 مليون جنيه فى محطات مياه بأسيوط

image description

وكيل دينية النواب يفتتح مسجد البرش بدمياط

image description

السيسى يتفقد منظومة تدريب طلبة أكاديمية الشرطة (صور)

image description

بدء مشروع تطوير حديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة في دمياط

image description

استمرار أعمال الرصف بشوارع حي غرب أسيوط (صور)

الأكثر قراءة

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا مصريًا لتعزيز ثقافة السلام وحماية المواقع الدينية

شديد البرودة ليلًا وعودة الشبورة.. خريطة الطقس خلال 72 ساعة

إلغاء أوليمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والمستندات المطلوبة للعلاج على نفقة الدولة

«كورونا» يؤدي إلى تراجع حوادث السير في ألمانيا

وظائف وزارة التضامن الاجتماعي لأصحاب الحرف 2021

موعد صرف مرتبات شهر يناير ٢٠٢١

أيام زمان

حكاية الخرزة الزرقاء والقميص المفتوح في حياة أحمد رمزي

فؤاد المهندس: «الريحاني كان عصبي وأناني ومبيحبش حد يعارضه»

عمر خورشيد: أخذت حبوب مهدئة للعزف خلف أم كلثوم فنسيت اللحن

ماذا قال نزار قباني عن الجنس في أشعاره وانتحار شقيقته؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: الأنثى والمجتمع الذكوري
د. محمد عفيفي
جلال أمين
مدحت بشاى
المُنبت الذى لا عِلْمًا قطع ولا أدبًا أبقى
جمال طه
كيف دعم عبدالناصر الثورة ضد شاه إيران؟
المزيد

الثقافة

رؤوف عياد.. من «الهيبز» لسحب الجنسية المصرية

‎«الملحمة» رواية جديدة للكاتب أحمد محمد عثمان

قصور الثقافة تختتم فعاليات صنايعية مصر بالإسماعيلية

مناقشة العروض المسرحية بقصر ثقافة الإسماعيلية