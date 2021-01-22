ويلز تسجل 801 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وكالة الصحة العامة في ويلز البريطانية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 801 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المقاطعة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 185 ألفا و836 حالة.وقالت الوكالة، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، إنه تم تسجيل 67 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في المقاطعة، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 4459 حالة.