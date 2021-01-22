مقترح بإنشاء قناة تلفزيونية لوزارة التموين لحل مشاكل المواطنين

أكد المهندس هشام كامل مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية السابق، أن الوزارة تحتاج إلى تنفيذ مقترح كان قد تقدم به أثناء توليه مهام وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة بإنشاء قناة تلفزيونية للوزارة على غرار قناة مصر الزراعية التي تملكها وزارة الزراعة، لتوعية المواطنين بجميع خدمات التموين والبطاقات والتجارة الداخلية والعمل على حل مشاكلهم من خلال بث برامج مباشرة لاستقبال الشكاوى.وأوضح كامل في تصريح خاص لـ"الدستور" أن هناك مشاكل كثيرة ومتعددة لدى المواطنين ولا يوجد ردود عليها، خاصة بعد هجوم مجلس النواب الجديد على وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بسبب شكاوى المواطنين من الحذف العشوائي وعدم إضافة المواليد وعدم اتخاذ قرار بشأن إنشاء مخابز جديدة والبيروقراطية التي تتخذها الوزارة بتعنت دون دراية أو خبرات أو تجارب سابقة.