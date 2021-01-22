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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

وزير داخلية الكويت: أمن البلاد لا يتجزأ ولا تهاون مع المقصرين

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:26 م
الشیخ ثامر علي صباح
الشیخ ثامر علي صباح
نيفين أشرف
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أكد وزیر الداخلیة الكویتي، الشیخ ثامر علي صباح السالم الصباح، أن سلامة الحدود أولویة في المنظومة الأمنیة الشاملة، وأن أمن الكویت لا یتجزأ، مشددًا على ضرورة التعاون والتنسیق بین أجھزة المؤسسة الأمنیة والجھات الحكومیة ذات الصلة في سبیل تأمین وتطویر العمل الأمني البحري.

جاء ذلك في بیان صادر الیوم الجمعة، عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني عقب جولة تفقدیة، من قِبل بھا وزیر الداخلیة الكويتي، أمس الخمیس، إلى قاعدة صباح الأحمد البحریة ومراكز حدودیة بریة جنوبیة ومواقع منشآت نفطیة.

وشدد الوزير الكويتي، على أنه لن یُسمَح بأي قصور في الأداء الأمني أو تكرار واقعة التسلل التي حدثت الأسبوع الماضي، مؤكدًا: أنه «لا تھاون مع المقصرین في أداء الواجب تجاه حمایة الوطن وتحقیق أمن المواطن والمقیم».

وأكد على ضرورة تعدیل القوانین المتعلقة بالملاحة البحریة منعًا للخروقات المتكررة للمیاه الإقلیمیة لدولة الكویت، وذلك من خلال تغلیظ عقوبة دخول مراكب الصید من دول الجوار وضبطھا داخل المیاه الإقلیمیة وتوقیع أقصى العقوبات على جریمة التسلل إلى البلاد.

وزار وزیر داخلیة الكويت بزیارة إلى عدد من مواقع المنشآت النفطیة تابع خلالھا الإجراءات والنظم المعمول بھا في الدخول والخروج إلى المواقع النفطیة، كما اطلع على آلیة عمل غرفة العملیات ونظم التشكیلات البحریة وسبل التصدي لمحاولات التھریب والتسلل وآلیة التوقیف والتفتیش والتدقیق في المیاه الإقلیمیة.

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