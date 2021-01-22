«مكافحة العنف ضد المرأة» ندوة بنقابة المهندسين في الإسكندرية

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى واللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت، ندوة بعنوان "مكافحة العنف ضد المرأة.. مكتسبات المرأة فى الدستور الجديد" وذلك غدا السبت 23 يناير، في الساعة السادسة مساءً، ويحاضر فيها سلوى عبد القادر المحامية وعضو المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية.وقال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية، إن الندوة ستبث أون لاين مباشرةعبر الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية ومنع التجمعات حفاظا على سلامة المهندسين.وأضاف أن اللجنة الاجتماعية والثقافية حريصة على استمرار الفاعليات والندوات ولكن بتقنيه البث المباشر، وذلك بعد تفاعل عدد كبير من المهندسين مع سلسلة الندوات السلوكية خلال الفترة الأخيرة ولاقت صدى كبير لدى المهندسين.وأشار إلى أنه سيتم استقبال كافة الأسئلة والإجابة عليها على الهواء مباشره فى البث المباشر.