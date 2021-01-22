غدًا.. نظر دعوى إسقاط الجنسية عن المدانين في قضايا إرهاب

تنظر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثانية، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، غدًا السبت، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة برقم 34161 لسنة 73 قضائية، والتي طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده أحكام نهائية وباتة في قضايا الإرهاب.وقال «محمود» في دعواه، أن جماعة الإخوان الإرهابية ومنذ ثورة 30 يونيه تشن حملات إرهابية شرسة على الدولة المصرية ومواطنيها، أسقطت المئات من الجيش والشرطة والمواطنين، وأن الجماعة الإرهابية ارتكبت وخططت وتآمرت لإسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى وإثارة الرعب في نفوس الشعب، وعرضت حياة المواطنين للخطر، وكان الإرهاب الاسود هو وسيلة تلك الجماعة الفاشية لتحقيق أغراضها الإجرامية.وأضاف أن الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة افرادها من احباط العديد من الهجمات الإرهابية، وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر واعضاء لتلك الجماعة وقدمتهم للمحاكمات الجنائية، وصدر ضد بعضهم أحكام نهائية وباتة.