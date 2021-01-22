استجابة لـ «الدستور».. «أطفال بلا مأوى» يتعامل مع حالة «سيدة مترو المرج»

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن فريق أطفال بلا مأوى فحص شكوى جريدة «الدستور» بوجود أطفال مع أمهم يفترشون سلم مترو المرج.وأضافت الوزارة، أنه بالفحص تبين للفريق أنه تم التعامل سابقًا مع الحالة وتدعى "ن. ع" إلى أنها رفضت التعاون وقبول الخدمة وادعائها أنها ليست مصرية، كما تم العرض عليها أن يتم نقلها إلى مركز استضافة للمرأة المعنفة ورفضت أيضا.وأفادت الأم، بأن زوجها فى السجن وتحضر للتسول من المنوفية وتعود لزيارته بسجن منوف.وأكدت الوزارة أن الشرطة تدخلت بعد إبلاغها وتم ضبط الحالة مع الأطفال عن طريق قسم شرطة المرج، وانتهت إجراءات القسم بالتأكد من صحة أمومتها للأطفال واستخراج شهادات ميلاد لهم وتم خروجها من مقر القسم.وبناء عليه تم تقديم الدعم النفسى اللازم للأطفال والأم بالتوعية اللازمة بخطورة استغلال الأطفال في التسول، وتم التنسيق مع مدير إدارة المرج الاجتماعية بإجراء دراسة حالة للأم وأسرتها ووضع خطة لدعم وتقديم المساعدات اللازمة.