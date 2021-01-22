العثور على جثتى زوجين توفيا فى ظروف غامضة بقنا

عثر الأهالي، اليوم الجمعة، على جثتي زوجين في منزلهما بقرية العيايشة بمركز قوص جنوبي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة عقب إبلاغ أجهزة الأمن.تلقى اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ياسر مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد بعثور الأهالي على جثتي زوجين، الزوج خمسيني العمر والزوجة أربعينية، في منزلهما بقرية العيايشة بقوص جنوب المحافظة.تم انتقال الأجهزة الأمنية والإسعاف، إلى مقر الواقعة، فيما يكثف الأمن جهوده لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة أسباب الوفاة.جار نقل الجثتين إلى مستشفى قوص المركزي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.