«الأهرام للمجمعات» بالجيزة: صرف 80% من مقررات التموين لشهر يناير

أكد الحسيني عدروس مدير فرع شركة الأهرام المجمعات الاستهلاكية بالجيزة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الانتهاء من صرف مقررات التموين لشهر يناير الجاري للمستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية بنسبة تزيد عن 80%.وأضاف عدروس في تصريح لـ"الدستور" أن الفرع يصرف السلع التموينية لـ 4200 بطاقة تموينية شهريًا ليحصل صاحب البطاقة على السلع التي تناسبه حسب متوسط قيمة الدعم البالغة نحو 50 جنيها للفرد الواحد، مشيرًا إلى أن كافة السلع متوفرة والخاصة بمنظومة التموين الجديدة.وتابع أنه لا يوجد توقف السيستم لشركة الكروت الذكية في ماكينات الصرف التموينية ويحصل أصحاب البطاقات عليىشيت للصرف يحدد عدد السلع التي تم صرفها والقيمة الإجمالية.