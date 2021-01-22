توريد لقاح «كورونا» للمستشفيات.. وبدء تطعيم الأطقم الطبية الأسبوع المقبل

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، عن بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا الصيني «سينوفارم» في عدد من مستشفيات العزل، الأسبوع المقبل، لافتة إلى أنه بدأ توريد كميات من اللقاح لمستشفيات العزل، ومن بينهم مستشفيي العجوزة والنجيلة.وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن اللقاح اختيارى ولن يتم إجبار الأطقم الطبية في المستشفيات للحصول عليه، لافتة إلى أن المستشفيات تُجري عملية حصر للأطباء الراغبين في الحصول على اللقاح وتسجيلها على سيستم خاص لتحديد الكميات المطلوبة؛ لبدء التلقيح تدريجيًا.وأشارت إلى وصول دفعة جديدة من اللقاح الصينى، نهاية الأسبوع المقبل، تقدر بـ50 ألف جرعة، على أن تصل بعدها دفعات جديدة تباعًا.