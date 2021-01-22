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الثقافة

محمود عبد الشكور: وداعا كوثر هيكل أبرز كاتبات الدراما المصرية

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:13 م
جريدة الدستور
خالد حماد
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رحلت اليوم كاتبة السيناريو" كوثر هيكل"، وهي أرملة الفنان الراحل أبو بكر عزت وحماة الكاتب خالد منتصر، ووالدة الكاتبة سماح أبو بكر عزت.

وقد أعلن الكاتب خالد منتصر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك رحيلها قائلا "البقاء لله.. وداعًا الكاتبة الكبيرة الحبيبة كوثر هيكل، أمى الثانية وأم حبيبتى وزوجتى سماح، إلى اللقاء يا أرق وأصدق وأنقى من عرفت".

وكتب الكاتب الصحفي والناقد محمود عبد الشكور عبر صفحة التواصل الاجتماعي فيس "داعا كوثر هيكل، إحدى أهم وأبرز كاتبات الدراما التليفزيونية والسينمائية المصرية المتميزات.

واستطرد محمود عبد الشكور: "تنتمي الى هذا الجيل المثقف والمعتبر، والذي يمتلك موهبة ورؤية، وكانت أعمالها دوما شديدة الحساسية، تحلل وتتأمل العلاقات الإنسانية والرومانسية، وتكتب حوارا بديعا كما في حوار فيلم "حبيبي دائما"، الذي فازت عنه بجائزة، ولكن جائزتها الحقيقية في تحول هذا الحوار الى أيقونة للرومانسية، وفي ظهور اسم كوثر هيكل على أعمال تليفزيونية جميلة مثل مسلسل "عصفور في القفص"، الذي أبدع في تمثيله زوجها الفنان الراحل الكبير أبو بكر عزت، وعلى أعمال سينمائية كثيرة مميزة مثل "إمبراطورية ميم" و"دمي ودموعي وابتسامتي" و"على ورق سوليفان".

ولفت عبد الشكور إلى أن ما لا يعرفه الكثيرون أن هذه السيدة العظيمة والمثقفة كانت أنها وراء ظهور اثنين من أهم برامج التليفزيون المصري عموما، وهما برنامج "أوسكار"، وبرنامج "نجوم وأفلام". ذكر لي ذلك الراحل يوسف شريف رزق الله، وقد سجلت شهادته تلك نصا في كتابي عنه الصادر منذ سنوات بعنوان "عاشق الأطياف".

قال:
يجب أن اذكر هنا اسمين هامين: كوثر هيكل التى كانت مديرة البرامج الثقافية فى التليفزيون فى تلك المرحلة، وشيرويت شافعى رئيسة القناة الثانية، الاثنتان على مستوى ثقافى رفيع، فى أحد الأيام، استدعتنى كوثر هيكل، وطلبت منى إعداد برنامج تليفزيونى بعنوان "أوسكار"، نعرض فيه الأفلام التى" فازت بجوائز الأوسكار، أو بأى جوائز، على أن تقوم سناء منصور بمهمة التقديم، وكنت وقتها أقوم أيضا بإعداد برنامج "نادى السينما"، وفى نفس السنة أيضا طلبت منى كوثر هيكل أن أعد برنامجا يكون بمثابة أرشيف وذاكرة للسينما المصرية، نستضيف فيه نجومها، وهكذا ولد برنامج "نجوم وأفلام"، الذى طلبتُ أن يشاركنى إعداده وتقديمه الناقد سامى السلامونى. استمر هذا البرنامج عاما واحدا فقط قدمنا من خلاله ما بين 18 الى 20 ضيفا من رواد السينما المصرية،

رحم الله رزق الله وكوثر هيكل.

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