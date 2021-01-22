اليابان تسجل 5034 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مسئولو الصحة في اليابان، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 5034 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 357 ألفًا و722 حالة.وقال المسئولون حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، إنه تم تسجيل 108 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 4994 حالة.