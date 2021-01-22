سلطنة عمان تعلن تضامنها مع العراق فى محاربة الإرهاب

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الجمعة، تضامنها مع العراق في محاربة الإرهاب على أراضيه.وأدانت وزارة الخارجية العمانية في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية التفجير المزدوج الذى استهدف سوقًا شعبية في العاصمة العراقية بغداد، وأدى إلى عدد من الوفيات والإصابات.وأعربت الوزارة عن التعازي لأهالي الضحايا والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل وعن تضامن السلطنة مع جمهورية العراق الشقيقة في محاربة الإرهاب على أراضيها.كانت وزارة الداخلية العراقية قد أوضحت، أن انتحاريًا فجر نفسه في سوق البالة التي تباع فيها ملابس مستعملة في ساحة الطيران في وسط العاصمة "بعدما ادعى أنه مريض فتجمع الناس حوله"، مشيرة إلى أن الانتحاري الثاني فجّر نفسه بعد تجمع الناس لنقل الضحايا الذين أصيبوا في التفجير الأول ما أسفر عن سقوط 32 قتيلاً و110 جرحى.