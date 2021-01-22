انقلاب سيارة يقودها طفل أمام الجامعة القديمة بالإسماعيلية

أصيب طفل في انقلاب سيارة أمام الجامعة القديمة من جهة جراج هيئة قناة السويس، بمحافظة الإسماعيلية.وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من مرفق الإسعاف بقيادة الدكتور حسن درويش، مدير مرفق اسعاف الإسماعيلية، يُفيد بانقلاب سيارة رقم 139354، أمام الجامعة القديمة من جهة جراج هيئة قناة السويس، مما تسبب في إصابة الطفل عبدالله عبدالناصر أثناء قيادته للسيارة.وعلى الفور انتقلت سيارة اسعاف لمكان الحادث، ونقلت الطفل المصاب بمستشفى الصدر.