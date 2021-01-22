أردوغان يهدد بشن هجوم عسكري مفاجئ على العراق

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشن هجوم عسكري على الأراضى العراقية، لإخراج من وصفهم بالإرهابيين من سنجار شمال العراق.وأكد أردوغان فى تصريحات صحفية عقب أداء صلاة الجمعة بمدينة إسطنبول، اليوم، أن بلاده قد تتدخل بنفسها من أجل إخراج إرهابيي منظمة "بي كا كا" من قضاء سنجار شمالي العراق.وقال أردوغان "لدي عبارة أقولها دائما: قد نأتي على حين غرة ذات ليلة".