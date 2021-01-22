رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

دورات تدريبية فى الإعلام والتسويق للعاملين بالرى

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:04 م
دورات تدريبية فى
دورات تدريبية فى الإعلام
وائل القمحاوى
طباعة
اختتمت عدة دورات تدريبية مختلفة لرفع مستوى وقدرات العاملين في وزارة الموارد المائية والري، الجمعة، والتى نظمها قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، فى المقر الرئيسي وعدة فروع بالمحافظات، تضمنت دورة المستوى الاول لبرنامج "Arc GIS"، والمستوى الاول لبرنامج أخصائي العلاقات العامة والاعلام والتسويق، وقانون التعاقدات 182، وأساسيات الحاسب الآلى بفرع المنيا، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

استهدفت الدورات دعم بناء القدرات وتطوير المهارات الفنية في إعداد دراسات الجدوى والتسويق والتوزيع الأمثل للموارد، بالإضافة إلى التركيز على البرامج التدريبية التي تدعم القيادات الشابة والمتوسطة وخاصة فى مجال إجراءات الضبطية القضائية والحجز الإداري وتحديث منظومة إدارة الموارد المائية وقانون التعاقدات.

تأتى الدورات التدريبية للمجموعات ضمن أنشطة مشروع تطوير وتحسين منظومة الإصلاح بقطاع المياه ورفع مستوى العاملين، بجانب نشر خطط موارد المياه في المحافظات من خلال بناء القدرات الفنية على المستويين المركزي والمحلي، وتنفيذ برامج تنمية القدرات وإعداد وتنفيذ وتحليل مالى متكامل لتحسين الأداء لكافة العاملين بالوزارة.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

تفاصيل تدهور الحالة الصحية للملحن حسن دنيا ونقله للعناية المركزة

شديد البرودة ليلًا وعودة الشبورة.. خريطة الطقس خلال 72 ساعة

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

الصور

image description

وكيل دينية النواب يفتتح مسجد البرش بدمياط

image description

استمرار أعمال الرصف بشوارع حي غرب أسيوط (صور)

image description

محافظ أسيوط يبحث تطوير قرى الظهير الصحراوى بالقوصية وديروط والبدارى

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

تحرير 20 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

الأكثر قراءة

شديد البرودة ليلًا وعودة الشبورة.. خريطة الطقس خلال 72 ساعة

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا مصريًا لتعزيز ثقافة السلام وحماية المواقع الدينية

إلغاء أوليمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والمستندات المطلوبة للعلاج على نفقة الدولة

«كورونا» يؤدي إلى تراجع حوادث السير في ألمانيا

وظائف وزارة التضامن الاجتماعي لأصحاب الحرف 2021

موعد صرف مرتبات شهر يناير ٢٠٢١

أيام زمان

حكاية الخرزة الزرقاء والقميص المفتوح في حياة أحمد رمزي

فؤاد المهندس: «الريحاني كان عصبي وأناني ومبيحبش حد يعارضه»

عمر خورشيد: أخذت حبوب مهدئة للعزف خلف أم كلثوم فنسيت اللحن

ماذا قال نزار قباني عن الجنس في أشعاره وانتحار شقيقته؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: الأنثى والمجتمع الذكوري
د. محمد عفيفي
جلال أمين
مدحت بشاى
المُنبت الذى لا عِلْمًا قطع ولا أدبًا أبقى
جمال طه
كيف دعم عبدالناصر الثورة ضد شاه إيران؟
المزيد

الثقافة

رؤوف عياد.. من «الهيبز» لسحب الجنسية المصرية

قصور الثقافة تختتم فعاليات صنايعية مصر بالإسماعيلية

مناقشة العروض المسرحية بقصر ثقافة الإسماعيلية

ختام فعاليات معرض الكتاب بالفيوم