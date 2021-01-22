دورات تدريبية فى الإعلام والتسويق للعاملين بالرى

اختتمت عدة دورات تدريبية مختلفة لرفع مستوى وقدرات العاملين في وزارة الموارد المائية والري، الجمعة، والتى نظمها قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، فى المقر الرئيسي وعدة فروع بالمحافظات، تضمنت دورة المستوى الاول لبرنامج "Arc GIS"، والمستوى الاول لبرنامج أخصائي العلاقات العامة والاعلام والتسويق، وقانون التعاقدات 182، وأساسيات الحاسب الآلى بفرع المنيا، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.استهدفت الدورات دعم بناء القدرات وتطوير المهارات الفنية في إعداد دراسات الجدوى والتسويق والتوزيع الأمثل للموارد، بالإضافة إلى التركيز على البرامج التدريبية التي تدعم القيادات الشابة والمتوسطة وخاصة فى مجال إجراءات الضبطية القضائية والحجز الإداري وتحديث منظومة إدارة الموارد المائية وقانون التعاقدات.تأتى الدورات التدريبية للمجموعات ضمن أنشطة مشروع تطوير وتحسين منظومة الإصلاح بقطاع المياه ورفع مستوى العاملين، بجانب نشر خطط موارد المياه في المحافظات من خلال بناء القدرات الفنية على المستويين المركزي والمحلي، وتنفيذ برامج تنمية القدرات وإعداد وتنفيذ وتحليل مالى متكامل لتحسين الأداء لكافة العاملين بالوزارة.