إيناس كمال تبدأ تصوير «النمر» الأسبوع المقبل

تعاقدت الفنانة إيناس كمال بشكل رسمي خلال الفترة الماضية على المشاركة في مسلسل "النمر" للفنان محمد إمام والذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل.وتستعد "إيناس" لتصوير أولى مشاهدها خلال الأسبوع المقبل، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وتظهر خلال الأحداث بور زوجة الفنان بيومي فؤاد، وتجمعهم العديد من المشاهد الكوميدية والدرامية.«النمر» تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي، بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ونرمين الفقي، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومي فؤاد، وأحمد خالد صالح، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين الشباب للمشاركة في العمل، ومن المقرر عرضه خلال موسم شهر رمضان المقبل على إحدى الفضائيات.