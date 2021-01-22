تموين الشرقية تتحفظ على لحوم فاسدة فى حملة مكبرة

أوضحت فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد إبراهيم، شنت حملات تفتيشية على محال بيع المواد الغذائية والمنشآت التجارية، وتم ضبط مخالفات متنوعة وتحرير محاضر ضد أصحابها، حيث تم تحرير محضر ضد أحد أصحاب محال بيع اللحوم لبيعه سلعًا منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على ١١ طبق كبدة زنة الواحد ٥٥٠ جرامًا بإجمالي ٥ كيلو ونصف الكيلو، و٩ أكياس فراخ بانيه زنة الواحد ٩٠٠ جرام بإجمالي ٨ كيلو، و٢ كيس كفتة سيخ زنة الواحد ١ كيلو بإجمالي ٢ كيلو كفتة، جميعها منتهية الصلاحية، وتم التحفظ عليها ومصادرتها على ذمة المحضر.كما تم تحرير ٣ محاضر جنح ضد أصحاب الأنشطة التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار بالأنشطة التجارية، وتم تحرير ٢ محضر جنح ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية.