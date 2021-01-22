توسعة طريق دير درنكة ضمن خطة تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استكمال خطة المحافظة لتطوير طريق أسيوط دير درنكه المؤدي إلى دير السيدة العذراء مريم بالجبل الغربي، والذي يعد أحد أبرز محطات مسار رحلة العائلة المقدسة.حيث قامت وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز أسيوط بتنفيذ حملة نظافة مكبرة لرفع أية مخلفات من على جانبي الطريق وإزالة المطبات العشوائية وتوسعة الطريق ورفع كفاءته، وذلك في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة طرق محطات مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط.حيث تم تكليف اللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز أسيوط، وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع لاستكمال خطة تطوير ورفع كفاءة طريق دير درنكة بالاستعانة بمعدات وحدة الإنقاذ السريع والحملة الميكانيكية للمركز لتمهيد وتجريد الطريق من الأتربة والمخلفات الموجودة على الجانبين وتوسعته وتطويره لإضفاء مظهر حضاري على الطريق وجعله واجهة مشرفة أمام زائري المحافظة، لافتًا إلى ضرورة التعاون البناء بين جميع القطاعات بالمحافظة وتضافر الجهود لتوفير سبل الدعم الممكنة لإنجاز الأعمال وتحسين الخدمات لقطاع عريض من المواطنين.كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء مراكز وأحياء المحافظة بضرورة الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل للمحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة طبقًا للجدول الزمني المحدد لكل مركز ومدينة والعمل على قدم وساق لمتابعة أعمال النظافة اليومية والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية ورفع لجميع الإشغالات لإيجاد السيولة المرورية بالطرق والشوارع الرئيسية وتكثيف ومضاعفة حجم العمل ومتابعة المشروعات الخدمية والتنموية التي يجري تنفيذها في الوقت الراهن مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين من فيروس كورونا ضمن قرارات الدولة في هذا الشأن.