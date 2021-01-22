323 محضرا فوريا لعدم ارتداء الكمامة وغلق 155 منشأة بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أنه تم خلال يومين تحرير 323 محضر غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامات الطبية وغلق 155 منشأة مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وذلك طبقًا لقرار مجلس الوزراء بتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين، مشيرا إلى أنه تم غلق 34 محلا تجاريا، و5 ورش، و12 كافيه ومطعم وقهوة، كما تم فض 40 سرادق فرح وعزاء، وفض 64 سوق بنطاق المحافظة.و أكد محافظ المنوفية على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، واستمرار تكثيف حملات التطهير والتعقيم لكافة المنشآت الخدمية بالمصالح الحكومية، مع الالتزام بتنفيذ قرار غلق الورش والمحلات التجارية في المواعيد المقررة، يأتي هذا في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.و شدد "أبو ليمون" على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الدورية والتأكد من تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، بشأن الغرامات الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مناشدًا المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وارتداء الكمامات الطبية، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بهدف المحافظة على صحة وسلامة وأمن المواطنين.