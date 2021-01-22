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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: 4 نصائح للوقاية من كورونا أثناء الصلاة فى المسجد

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:08 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى
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شددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية عند الصلاة في المسجد، مشيرة إلى ضرورة الالتزم بارتداء الكمامة الطبية وتطبيق قواعد التباعد عن الآخرين، بمسافة لا تقل عن متر، وتطهير اليدين باستمرار، وكذلك أهمية تخصيص سجادة خاصة فى المسجد، لحماية نفسك ومن حولك من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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