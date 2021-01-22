الأمن يضبط 23 سائقًا لتعاطيهم المخدرات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور ومختلف مديريات الأمن، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملات مكثفة على الطرق والمحاور، بنطاق عدد من مديريات الأمن، وذلك للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.وأثمرت جهود تلك الحملات على مستوى محافظات (الجيزة- المنوفية- الدقهلية- الغربية- الشرقية- بورسعيد- الإسماعيلية- الفيوم- الأقصر- أسوان) عن فحص (506) حالات بين السائقين، وتبينت إيجابية (23) حالة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى فحص قائدى المركبات لحماية أرواح المواطنين.