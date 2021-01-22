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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

خطة لتطوير الصرف المغطى لـ1900 فدان بالشرقية

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:01 م
خطة لتطوير الصرف
خطة لتطوير الصرف المغطى
وائل القمحاوى
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تنفذ وزارة الموارد المائية والري، خطة لتطوير وتحديث نظم الري والصرف المغطى في جميع المحافظات، ورفع كفاءته من خلال الاطلاع على أحدث النظم في العالم، وتطبيق ما يتناسب معها مع الظروف المصرية، وكذلك تحسين نوعية المياه في شبكات المصارف، بما يعمل على تعظيم كميات مياه الصرف الزراعي المعاد استخدامها.

وبدأت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ممثلة في الإدارة العامه لصرف شمال الشرقية، وهندسة غرب الحسينيه، بتنفيذ خطة أعمال إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى لمنطقه بحر فاقوس الأولى بمساحة ١٩٠٠ فدان، بالإضافة إلى مجمع ١٤و١٦ بحر الزير؛ للتخلص من منسوب ودرجة الملوحة وبقايا المبيدات الزراعية في الأراضي.

من جانبه، أكد المهندس عاشور راغب عبدالكريم، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للصرف بوزارة الموارد المائية والري، أن المشروعات والعمليات الجارية لتنفيذ شبكات الصرف المغطى بالأراضي الزراعية بالمحافظات، تستهدف التخلص من ملوحة التربة والتخلص من بقايا المبيدات الزراعية.

وأوضح أن مشروعات الصرف المغطى لها عائد سريع في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية، من حيث خفض منسوب المياه الأرضية، مشيرًا إلى فائدتها فى تحسين معامل التوصيل الهيدروليكي وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية، ما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة للمشاركة في تمويل تنفيذ هذه المشروعات.

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