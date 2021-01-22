رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سريلانكا توافق على الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:49 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
صرح شانا جاياسومانا وزيرهيئة إنتاج الأدوية والرقابة عليها في سريلانكا أن بلاده وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح أوكسفوردأسترا زينيكا المضاد لفيروس كورونا، في إطار حملة للتطعيم ضد المرض.

كما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الدولة للخدمات الصحية الأولية والأوبئة والتصدي لجائحة كورونا سودارشاني فيرناندوبول قوله إن سيريلانكا، التي شهدت زيادة في معدلات الإصابة بالفيروس منذ أكتوبر الماضي، تهدف إلى البدء في برنامج التطعيم ضد المرض بحلول منتصف فبراير المقبل.

وتهدف سيريلانكا إلى تطعيم ما بين 50 إلى 55 بالمئة من تعدادها ضد فيروس كورونا.

وذكر فيرناندوبول أن برنامج كوفاكس العالمي لتوفير اللقاحات في الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل سوف يتكفل بعشرين بالمئة من تكلفة اللقاحات في سيريلانكا، فيما جاري اتخاذ ترتيبات لتغطية باقي التكاليف عن طريق توفير ثلاثين بالمئة من اللقاحات نظير مقابل.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب

مستشار الرئيس للصحة: بدء حملات تطعيم لقاحات كورونا قبل نهاية يناير

إلغاء أوليمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

أب يقتل طفلته خنقًا لسوء سلوكها في الإسكندرية

الصور

image description

وكيل دينية النواب يفتتح مسجد البرش بدمياط

image description

استمرار أعمال الرصف بشوارع حي غرب أسيوط (صور)

image description

محافظ أسيوط يبحث تطوير قرى الظهير الصحراوى بالقوصية وديروط والبدارى

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

تحرير 20 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

الأكثر قراءة

شديد البرودة ليلًا وعودة الشبورة.. خريطة الطقس خلال 72 ساعة

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا مصريًا لتعزيز ثقافة السلام وحماية المواقع الدينية

إلغاء أوليمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والمستندات المطلوبة للعلاج على نفقة الدولة

«كورونا» يؤدي إلى تراجع حوادث السير في ألمانيا

وظائف وزارة التضامن الاجتماعي لأصحاب الحرف 2021

موعد صرف مرتبات شهر يناير ٢٠٢١

أيام زمان

حكاية الخرزة الزرقاء والقميص المفتوح في حياة أحمد رمزي

فؤاد المهندس: «الريحاني كان عصبي وأناني ومبيحبش حد يعارضه»

عمر خورشيد: أخذت حبوب مهدئة للعزف خلف أم كلثوم فنسيت اللحن

ماذا قال نزار قباني عن الجنس في أشعاره وانتحار شقيقته؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: الأنثى والمجتمع الذكوري
د. محمد عفيفي
جلال أمين
مدحت بشاى
المُنبت الذى لا عِلْمًا قطع ولا أدبًا أبقى
جمال طه
كيف دعم عبدالناصر الثورة ضد شاه إيران؟
المزيد

الثقافة

رؤوف عياد.. من «الهيبز» لسحب الجنسية المصرية

قصور الثقافة تختتم فعاليات صنايعية مصر بالإسماعيلية

مناقشة العروض المسرحية بقصر ثقافة الإسماعيلية

ختام فعاليات معرض الكتاب بالفيوم