سريلانكا توافق على الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

صرح شانا جاياسومانا وزيرهيئة إنتاج الأدوية والرقابة عليها في سريلانكا أن بلاده وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح أوكسفوردأسترا زينيكا المضاد لفيروس كورونا، في إطار حملة للتطعيم ضد المرض.كما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الدولة للخدمات الصحية الأولية والأوبئة والتصدي لجائحة كورونا سودارشاني فيرناندوبول قوله إن سيريلانكا، التي شهدت زيادة في معدلات الإصابة بالفيروس منذ أكتوبر الماضي، تهدف إلى البدء في برنامج التطعيم ضد المرض بحلول منتصف فبراير المقبل.وتهدف سيريلانكا إلى تطعيم ما بين 50 إلى 55 بالمئة من تعدادها ضد فيروس كورونا.وذكر فيرناندوبول أن برنامج كوفاكس العالمي لتوفير اللقاحات في الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل سوف يتكفل بعشرين بالمئة من تكلفة اللقاحات في سيريلانكا، فيما جاري اتخاذ ترتيبات لتغطية باقي التكاليف عن طريق توفير ثلاثين بالمئة من اللقاحات نظير مقابل.