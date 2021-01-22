تداول 20 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) اليوم الجمعة، أن إجمالي حركة السفن بلغ 20 سفينة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وذكرت الهيئة فى بيان اليوم، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن، فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين وخروج سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين.وأوضحت أنه جارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.