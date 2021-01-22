رفع 439 حالة إشغال ومصادرة 48 شيشة بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية وكذلك غلق المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة مع التأكيد علي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.وأسفر الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز دمنهور وكفر الدوار وايتاي البارود، وبالتنسيق مع شرطة المرافق بكل مركز عن رفع 162 حاله أشغال بشوارع" الجمهوريه - الأتوبيس - الشاذلي - الجيش - خلف الصدر" بمدينة دمنهور.كما تم رفع 27 حالة إشغال طريق متنوعة بحوش عيسى، ومصادرة 16 شيشة بكوم حمادة، وإزالة 250 مخالفة إشغال طريق بنطاق شوارع "المحكمة - بور سعيد - أحمد عرابي" وكذلك التحفظ على عدد 32 شيشة بكفر الدوار.