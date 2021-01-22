تغريم 30 مواطنا بالشرقية لعدم ارتداء الكمامة الواقية

شنت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بالتنسيق مع قسم الإشغالات والإيرادات حملة لمتابعة التزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على صحة وسلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا وأسفرت الحملة عن تغريم 20 مواطنا مبلغ 50 جنيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية.كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بتغريم 10 مواطنين مبلغ 50 جنيها قيمة الغرامة المالية الفورية المقررة من رئاسة مجلس الوزراء لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية داخل أحد الكافتريات بنطاق المركز، كما تم التنبيه على صاحب الكافتريا بعدم السماح للمواطنين بالدخول دون ارتداء الكمامة الواقية حرصآ على صحة وسلامة الجميع.ويناشد محافظ الشرقية المواطنين بضرورة الالتزام بالقرارات التى أعلنتها الدولة ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.