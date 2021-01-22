رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تُدعم أول خط أنابيب غاز في السنغال بـ1.3 مليون دولار

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:47 م
أول خط أنابيب غاز
أول خط أنابيب غاز في السنغال
ا ش ا
طباعة
قال المدير العام للصندوق السيادي للاستثمارات الاستراتيجية السنغالية، بابا ديمبا ديالو، إن الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية قدمت للسنغال منحة قدرها 1.3 مليون دولار؛ بهدف إنجاز دارسة الجدوى الخاصة بأول خط أنابيب غاز بري داخلي.

وأضاف «ديالو»، أن هذا «المشروع يعد ذو أهمية استراتيجية قصوى " للسنغال ومن شأنه تسريع استخدام الغاز، خاصة في إنتاج الكهرباء ما يُساهم في خفض تكلفة الكهرباء وتحفيز القطاع الصناعي السنغالي وجعله أكثر تنافسية».

ووفقا لبيان صادر عن السفارة الأمريكية في السنغال، قال مدير وكالة التجارة الأمريكية لتود أبراجانو إنه من المتوقع أن يخفض هذا المشروع تكاليف إنتاج الكهرباء في السنغال بنسبة تصل إلى 50 في المائة، مشيرًا إلى أن دراسة جدوى المشروع ستوصي بمسار نهائي لخط الأنابيب، ووضع اللمسات الأخيرة على المواصفات الفنية لكل مرحلة من مراحل خط الأنابيب وتحديد المتطلبات الفنية لمرحلة التصميم والهندسة الأولية للمشروع.

وأوضح أن خط أنابيب الغاز سيصبح العمود الفقري لقطاع الغاز الوطني في السنغال، وسيساعد في إنشاء البنية التحتية اللازمة لتشغيل محطات الطاقة في البلاد وتحويل قطاع الطاقة فيه.

موضوعات متعلقة

إلغاء أوليمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

تفاصيل تدهور الحالة الصحية للملحن حسن دنيا ونقله للعناية المركزة

سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 22-1-2021

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا مصريًا لتعزيز ثقافة السلام وحماية المواقع الدينية

الصور

image description

وكيل دينية النواب يفتتح مسجد البرش بدمياط

image description

استمرار أعمال الرصف بشوارع حي غرب أسيوط (صور)

image description

محافظ أسيوط يبحث تطوير قرى الظهير الصحراوى بالقوصية وديروط والبدارى

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

تحرير 20 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

الأكثر قراءة

شديد البرودة ليلًا وعودة الشبورة.. خريطة الطقس خلال 72 ساعة

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا مصريًا لتعزيز ثقافة السلام وحماية المواقع الدينية

إلغاء أوليمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والمستندات المطلوبة للعلاج على نفقة الدولة

«كورونا» يؤدي إلى تراجع حوادث السير في ألمانيا

وظائف وزارة التضامن الاجتماعي لأصحاب الحرف 2021

موعد صرف مرتبات شهر يناير ٢٠٢١

أيام زمان

حكاية الخرزة الزرقاء والقميص المفتوح في حياة أحمد رمزي

فؤاد المهندس: «الريحاني كان عصبي وأناني ومبيحبش حد يعارضه»

عمر خورشيد: أخذت حبوب مهدئة للعزف خلف أم كلثوم فنسيت اللحن

ماذا قال نزار قباني عن الجنس في أشعاره وانتحار شقيقته؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: الأنثى والمجتمع الذكوري
د. محمد عفيفي
جلال أمين
مدحت بشاى
المُنبت الذى لا عِلْمًا قطع ولا أدبًا أبقى
جمال طه
كيف دعم عبدالناصر الثورة ضد شاه إيران؟
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تختتم فعاليات صنايعية مصر بالإسماعيلية

مناقشة العروض المسرحية بقصر ثقافة الإسماعيلية

ختام فعاليات معرض الكتاب بالفيوم

«ثقافة القاهرة» تناقش العلاقات الأسرية وحل المشكلات الزوجية