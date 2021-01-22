بدء مشروع تطوير حديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة في دمياط

يعد ميدان الساعة بدمياط، أشهر ميادين المحافظة، حيث إنه قبلة الوافدين إليها، وبدأت خطوات عديدة لتطوير الميدان خلال الفترة الماضية خاصة بعد تحطيم كورنيش النيل ومطالبات الأهالي بالتطوير.وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه بدأت بالفعل خطوات مشروع تطوير حديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة بمدينة دمياط، حيث يتضمن التطوير تنفيذ سور كورنيش النيل وقاعدة تمثال الدكتورة عائشة عبد الرحمن "بنت الشاطئ" وسارى العلم والمنطقة الترفيهية.وأضافت المحافظ في تصريحات صحفية، أن تلك المنطقة ستصبح متنزها ترفيهيا جديدا للمواطنين وإضافة جديدة لمشروعات التنسيق الحضارى التى تشهدها المحافظة خلال هذه الفترة.كما سيتم تركيب مقاعد خرسانية لممارسة نشاط الصيد فضلًا عن تهيئة رصيف المرسى النهرى، كما أكدت المحافظ على سرعة إعداد المقايسات الخاصة بذلك، للبدء فى التنفيذ.