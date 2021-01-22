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محافظات

استمرار أعمال الرصف بشوارع حي غرب أسيوط (صور)

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:45 م
جريدة الدستور
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار أعمال الرصف وتمهيد الطرق لعدد من شوارع بنطاق حي غرب أسيوط ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ورد الشئ لأصله.
وذلك عقب الانتهاء من رفع كفاءة أو صيانة أو إحلال وتجديد لبعض المرافق كـ (الغاز الطبيعي، ومياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، وشبكات الألياف الضوئية والتحول الرقمي وغيرها فضلًا عن تحسين الطرق ورفع كفائتها.

وأشار إلى أهمية رفع مستوى الخدمات والمرافق وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة خاصة في قطاع الرصف وفقًا للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة.
وشدد على رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة الدورية والمستمرة لأعمال الرصف التي يتم تنفيذها لضمان سير العمل والالتزام بالجداول الزمنية المقررة مع مراعاة تطبيق معايير الجودة والمواصفات الفنية لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان تنفيذًا لخطط لتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط إنه يتم تنفيذ ورصف شارع جامعة أسيوط بداية من بوابة الجامعة الرئيسية وحتى الجمعية الاستهلاكية عن طريق هيئة الطرق والنقل بمشاركة محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط ونائبه وعدد من مساعديه لمتابعة نسب التنفيذ طبقًا للمواصفات الفنية والإشتراطات الهندسية ومعايير الجودة والجداول الزمنية المقررة وتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وبالتنسيق مع إدارة المرور ومديرية الطرق لافتًا إلى استكمال رصف باقي الشوارع التي تم كشطها تباعًا وذلك في إطار النهوض بمشروعات الرصف وانشاء شبكة طرق مناسبة لتحقيق الأمن والسلامة للمارة والسيارات وتسهيل حركة المرور والتنقل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين طبقًا لخطة المحافظة موضحًا إنه تمت إزالة وكشط طبقة الأسفلت القديمة المتهالكة ووضع طبقة الأسفلت الجديدة لكشط المطبات وإزالة الحفر والقطع العرضي والطولي بالطرق الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة بالمحافظة ورصف وتسوية الشوارع.

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