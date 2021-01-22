وفاة صيدلي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لأحد أبطال الجيش الأبيض، بين صفوف الصيادلة، حيث توفي الدكتور شريف قاسم، الصيدلي بمدينة إدكو، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.ونعى الدكتور ناجي داوود، أمين عام نقابة الصيادلة بالبحيرة الفقيد قائلا: "أنعى بكثير من الحزن شهيد صيادلة إدكو والبحيرة، الدكتور شريف محمد قاسم، تغمده الله بواسع رحمته، واسكنه الفردوس الأعلى، وجعل صراعه مع فيروس كورونا فى ميزان حسناته".كما نعي العديد من زملاء وأهالي مركز ومدينة ادكو الشاب الصيدلي الفقيد عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويجعل مرضه مع فيروس كورونا في ميزان حسناته.يشار إلى أنه بذلك يرتفع عدد وفيات أعضاء نقابة الصيادلة بالبحيرة إلى 5 حالات وفاة منذ بداية جائحة كورونا، والثالث خلال شهر يناير الجاري.