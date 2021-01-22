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مصر

لترشيد استهلاك المياه.. «الري» تؤهل 790 كيلو متر من الترع المتعبة

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:40 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها لترشيد استهلاك المياه، كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.

وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، الجمعة، من تأهيل وتبطين 790 كيلو متر من الترع المتعبة؛ لترشيد استهلاك المياه، وذلك من إجمالي الأطوال التي تم تدبير الاعتماد لها للتأهيل: 5605 كيلو متر، مع استمرار المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد؛ لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة لتحقيق إنجاز تنفيذ المشروع القومي.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، على أهمية المشروع فى ترشيد استهلاك المياه، مشددا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع وعمليات ضبط جودة التنفيذ فى جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية.

وشدد وزير الموارد المائية والرى، على استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة، خاصة أن مشروع تأهيل وتبطين الترع يستهدف حل جزء من مشاكل نقص المياه، وتقليل شكاوي المزارعين من خلال توصيل المياه إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب.

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