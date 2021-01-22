تردد القناة الثانية المصرية على نايل سات 2021

تتبع القناة الثانية الهيئة الوطنية للإعلام وتبث من مبنى ماسبيرو منذ إنشاء التليفزيون المصري عام 1960 بناء على أوامر عليا من جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية وقتها ليصبح نافذة لمتابعة الأحداث السياسية ووسيلة ترفيهية للجمهور المصري دون تشفير لذلك يمكن للراغبين في ضبطها عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد 12053 باستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 بجودة SD





برامج القناة الثانية المصرية

تعرض القناة الثانية مجموعة من أبرز البرامج الترفيهية الهادفة مثل مصر جميلة وهو برنامج يسلط الضوء على كل ما يدعو التفاؤل في مصر كما تعرض أيضا برنامج زينة الذي يعرض كل ما يخص جمال المرأة وبرنامج فاشون الذي يعرض الكثير من ما يخص الأزياء والألوان الموسمية الشهور وبرنامج مقعد أمام الشاشة والذي أهم ما أنتجته السينما بمختلف العقود كما تعرض أيضا برنامج بنصبح عليك ويعرض أهم العناوين الواردة في الصحف اليومية.

كيفية ضبط القناة الثانية على التليفزيون

يمكن ضبط تردد القناة الثانية المصرية على نايل سات 2021 على شاشة التلفزيون بإتباع الخطوات التالية:-





الضغط على زر menu في الريموت





اختيار تركيب أو تثبيت installation





اختيار التثبيت اليدوي menuel installation





اختيار القمر الصناعي نايل سات





كتابة تردد القناة الثانية في الخانات المخصصة





الضغط على كلمة ok





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