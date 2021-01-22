تردد القناة الثانية المصرية على نايل سات 2021
الجمعة 22/يناير/2021 - 02:22 م
شيماء حسينطباعة
يستعرض «الدستور» من خلال التقرير التالي تردد القناة الثانية المصرية على نايل سات 2021، والتي حظيت على أعلى نسبة مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل وذلك لأنها من أقدم القنوات المصرية التي انطلقت منذ إنشاء ماسبيرو عام 1960 لتغطية الأحداث السياسية والمؤتمرات الدولية مباشرة بالإضافة إلى تقديم برامج ترفيهية ومسلسلات وأفلام مميز بدون تشفير.
تردد القناة الثانية المصرية على نايل سات 2021
تتبع القناة الثانية الهيئة الوطنية للإعلام وتبث من مبنى ماسبيرو منذ إنشاء التليفزيون المصري عام 1960 بناء على أوامر عليا من جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية وقتها ليصبح نافذة لمتابعة الأحداث السياسية ووسيلة ترفيهية للجمهور المصري دون تشفير لذلك يمكن للراغبين في ضبطها عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد 12053 باستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 بجودة SD
برامج القناة الثانية المصرية
تعرض القناة الثانية مجموعة من أبرز البرامج الترفيهية الهادفة مثل مصر جميلة وهو برنامج يسلط الضوء على كل ما يدعو التفاؤل في مصر كما تعرض أيضا برنامج زينة الذي يعرض كل ما يخص جمال المرأة وبرنامج فاشون الذي يعرض الكثير من ما يخص الأزياء والألوان الموسمية الشهور وبرنامج مقعد أمام الشاشة والذي أهم ما أنتجته السينما بمختلف العقود كما تعرض أيضا برنامج بنصبح عليك ويعرض أهم العناوين الواردة في الصحف اليومية.
كيفية ضبط القناة الثانية على التليفزيون
يمكن ضبط تردد القناة الثانية المصرية على نايل سات 2021 على شاشة التلفزيون بإتباع الخطوات التالية:-
الضغط على زر menu في الريموت
اختيار تركيب أو تثبيت installation
اختيار التثبيت اليدوي menuel installation
اختيار القمر الصناعي نايل سات
كتابة تردد القناة الثانية في الخانات المخصصة
الضغط على كلمة ok
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