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القبلة

«الأوقاف»: التضحية لأجل الوطن.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:21 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أميرة العناني
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حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 29 يناير، لتكون تحت عنوان «التضحية لأجل الوطن سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء»، وأكدت على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين «الأولى والثانية» مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أن التضحية في سبيل الوطن والحفاظ عليه وعلى أمنه وسلامه واستقراره، والعمل على تقدمه وازدهاره، وقضاء حوائج أهله، إنما هو سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء، ودائمًا ما يسجل التاريخ بحروف من نور ويحفر في ذاكرته أسماء العظماء والشرفاء الذين يضحون في سبيل أوطانهم ويعملون على مجدها ورفعتها، وسيظل التاريخ شاهدًا على من يعمل لصالح وطنه، كما سيظل شاهدًا على الخونة والعملاء، وإن تدثروا بألف دثار زورًا وبهتانًا وادعاءً كاذبًا للوطنية.
وأضاف وزير الأوقاف أن الوطن ساحة للعطاء الديني والوطني والإنساني، وقد قالو إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل وأصالته ونبله وشهامته، فانظر إلى مدى ولائه لوطنه، وحسن انتمائه له، وحنينه إليه، وعمله لأجله فذلك سبيل الشرفاء والعظماء والأفياء.
وأنهى تصريحه داعيًا: «نسأل الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى».

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