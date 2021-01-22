إصابة شيخ الطريقة العلوية المغربية وزوجته بكورونا

أعلنت الطريقة العلوية الحسنية النورانية بالمغرب، عن إصابة الشيخ محمد نور الدين الكركري، شيخ الطريقة وزوجته بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلهما إلى إحدى مستشفيات العاصمة المغربية "الرباط"، لتلقي العلاج والرعاية الكاملة.وكشف الشيخ نور الدين الكركري، شيخ الطريقة العلوية الحسنية في اتصال هاتفي من المغرب، لـ" الدستور" عن تطورات حالته الصحية، حيث قال " لقد ذقنا مرارة المرض أنا وزوجتي منذ إصابتنا بفيروس كورونا المستجد، ولكن بحمد الله وفضله أصبحنا الآن افضل بكثير، وهذا يعود إلى المتابعة الدورية والفورية من السادة الأطباء القائمين على الرعاية بالمستشفى، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفي الجميع من هذا الفيروس، فهو خطر حقيقي".