رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رجائي عطية يعدل قراره بشأن العلاج بعد غضب المحامين

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:37 م
رجائي عطية
رجائي عطية
محمد جعفر
طباعة
أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، إيضاحا مهما بشأن القرار الصادر منه أمس الخميس، والذي نال العديد من الانتقادات لدى أوساط المحامين.

وقال عطية في بيان اليوم الجمعة: إيضاحًا لقرارنا بخصوص خطابات العلاج تتحقق موافقة لجنة العلاج بتوقيع أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس إن لم يتواجد أحد من أعضاء لجنة العلاج وهذا قاصر على ما يصدر من النقابة العامة أما النقابات الفرعية فوفقًا لما تقرره هي من نظام بشأن ما يصدر عنها.

وكان المحامي محمد كركاب، عضو مجلس نقابة المحامين، انتقد قرار النقيب بشأن منع تحرير خطابات علاج إلى المستشفيات إلاَّ إذا كانت قد عرضت سلفًا على لجنة العلاج وتوقع منها بتوصيتها، وعلى نقيب المحامين بالاعتماد.

وشدد كركاب، في بيان له: "هذا القرار باطل ولم يصدر من مجلس النقابة ولم يعرض على المجلس وتنفيذه كارثة للزملاء المحامين المرضى والراغبين في إجراء عمليات في كل محافظات الجمهورية".

وأضاف: هذا القرار يمنع صدور الخطابات من الفرعيات بما يسبب أزمات كثيرة للمحامين، مطالبا بضرورة إلغاء القرار وعرض الأمر على مجلس النقابة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا مصريًا لتعزيز ثقافة السلام وحماية المواقع الدينية

ضبط شبكة إخوانية يقودها تركي بوسط القاهرة

سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 22-1-2021

«الوزراء»: لا تقليص فى المساعدات النقدية للفرد ببرامج الحماية الاجتماعية

الصور

image description

وكيل دينية النواب يفتتح مسجد البرش بدمياط

image description

استمرار أعمال الرصف بشوارع حي غرب أسيوط (صور)

image description

محافظ أسيوط يبحث تطوير قرى الظهير الصحراوى بالقوصية وديروط والبدارى

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

تحرير 20 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

الأكثر قراءة

شديد البرودة ليلًا وعودة الشبورة.. خريطة الطقس خلال 72 ساعة

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا مصريًا لتعزيز ثقافة السلام وحماية المواقع الدينية

إلغاء أوليمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والمستندات المطلوبة للعلاج على نفقة الدولة

«كورونا» يؤدي إلى تراجع حوادث السير في ألمانيا

وظائف وزارة التضامن الاجتماعي لأصحاب الحرف 2021

موعد صرف مرتبات شهر يناير ٢٠٢١

أيام زمان

حكاية الخرزة الزرقاء والقميص المفتوح في حياة أحمد رمزي

فؤاد المهندس: «الريحاني كان عصبي وأناني ومبيحبش حد يعارضه»

عمر خورشيد: أخذت حبوب مهدئة للعزف خلف أم كلثوم فنسيت اللحن

ماذا قال نزار قباني عن الجنس في أشعاره وانتحار شقيقته؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: الأنثى والمجتمع الذكوري
د. محمد عفيفي
جلال أمين
مدحت بشاى
المُنبت الذى لا عِلْمًا قطع ولا أدبًا أبقى
جمال طه
كيف دعم عبدالناصر الثورة ضد شاه إيران؟
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تختتم فعاليات صنايعية مصر بالإسماعيلية

مناقشة العروض المسرحية بقصر ثقافة الإسماعيلية

ختام فعاليات معرض الكتاب بالفيوم

«ثقافة القاهرة» تناقش العلاقات الأسرية وحل المشكلات الزوجية