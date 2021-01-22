رجائي عطية يعدل قراره بشأن العلاج بعد غضب المحامين

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، إيضاحا مهما بشأن القرار الصادر منه أمس الخميس، والذي نال العديد من الانتقادات لدى أوساط المحامين.وقال عطية في بيان اليوم الجمعة: إيضاحًا لقرارنا بخصوص خطابات العلاج تتحقق موافقة لجنة العلاج بتوقيع أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس إن لم يتواجد أحد من أعضاء لجنة العلاج وهذا قاصر على ما يصدر من النقابة العامة أما النقابات الفرعية فوفقًا لما تقرره هي من نظام بشأن ما يصدر عنها.وكان المحامي محمد كركاب، عضو مجلس نقابة المحامين، انتقد قرار النقيب بشأن منع تحرير خطابات علاج إلى المستشفيات إلاَّ إذا كانت قد عرضت سلفًا على لجنة العلاج وتوقع منها بتوصيتها، وعلى نقيب المحامين بالاعتماد.وشدد كركاب، في بيان له: "هذا القرار باطل ولم يصدر من مجلس النقابة ولم يعرض على المجلس وتنفيذه كارثة للزملاء المحامين المرضى والراغبين في إجراء عمليات في كل محافظات الجمهورية".وأضاف: هذا القرار يمنع صدور الخطابات من الفرعيات بما يسبب أزمات كثيرة للمحامين، مطالبا بضرورة إلغاء القرار وعرض الأمر على مجلس النقابة.