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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«غرفة الإسكندرية»: الذكاء الاصطناعي أحد ركائز الصناعة في الوقت الحالي

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:36 م
أحمد الوكيل،
أحمد الوكيل،
هبه عويضه
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نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وبالتعاون مع منظومة التدريب والتعليم المزدوج، بوزارة التربية والتعليم، أمسية تكنولوجية تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومنظومة التعليم والتدريب المزدوج"، عبر برنامج ZOOM.

جاء ذلك بمشاركة أحمد صقر نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الإسكندرية، والدكتور محمد يونس بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد رزق محمد أستاذ بكلية الهندسة، جامعة الإسكندرية، والدكتورة دعاء سعادة خبيرة المناهج والمهن الصناعية بالإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج، والمشرف العام على الأمسية المستشار نبيل بدوي، مستشار شئون الصناعات وريادة الأعمال بـ"غرفة الإسكندرية".

قال أحمد صقر نائب رئيس مجلس إدارة "غرفة الإسكندرية"، خلال كلمته الافتتاحية، إن أزمة كورونا أدت إلى انتعاش عملية التحول الرقمي، وكان ذلك واضحًا في برنامج مثل zoom، والذي ارتفع استخدامه بشكل كبير وواضح نتيجة جائحة كورونا، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي هو أحد الركائز الهامة التي تقوم عليها الصناعة في الوقت الحالي.

كما قدم صقر، مقدمة عن تاريخ الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى نبذة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفوائده في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي هو العامل الأساسي فيما يخص الثورة الصناعية الرابعة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد رزق محمد الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، أن الذكاء الاصطناعي هو فرع من فروع علوم الحاسب، ومختص بمحاكاة الذكاء الخاص بالعقل البشري، من خلال البرامج والأجهزة المختلفة.

وأضاف أن هناك عدة تعريفات ومفاهيم للذكاء الاصطناعي، والهدف الأساسي له هو جعل جهاز "الكمبيوتر" يفكر بطريقة ذكية تساوي تفكير العقل البشري، موضحًا أن مصطلح الذكاء الاصطناعي بدأ منذ 1950، بينما بدأ مصلطح "التعلم العميق" المرتبط بالذكاء الاصطناعي بالظهور منذ عام 2007.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يعمل على تسهيل الحياة في الكثير من الأمور، كاستخدام "الروبوت" في الصناعة أو المنزل، وبالتالي تسهيل الحياة اليومية على البشر، موضحًا أن أشهر تطبيقات الذكاء الاصطناعي روبوت "صوفيا"، وهو شبيه بالبشر، صممته شركة "هانسون روبوتيكس"، لكي تتعامل مع السلوك البشر، وتتمكن من الإجابة عليهم.

في نفس السياق، أوضح الدكتور محمد يونس الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي من الأدوات الهامة الداعمة للثورة الصناعية الرابعة، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي سيكون له دور كبير فيما يتعلق بالتعليم والتدريب المزدوج، حيث يعمل على التقليل من التكاليف، وزيادة الرغبة في التعليم، وتطوير مهارات الطلاب من خلال التطبيقات المختلفة.

وأوضحت أن التعليم والتدريب والمزدوج هو التعليم القائم على المزاوجة بين التعليم والتدريب داخل المدرسة والتدريب داخل المؤسسات الإنتاجية والخدمية بالمجتمع، بهدف إكساب الطلاب مهارات العمل الفعلي القائم على الممارسة الفعلية داخل المؤسسات المختلفة.

وأضافت أن هناك أربعة أشكال لتطبيق نظام التعليم المزدوج، وهم المدارس المستقلة، والفصول الملحقة، والمدارس داخل المنشآت، والمدارس التكنولوجية، مؤكدة أن هناك حاليًا 22 مدرس مستقلة، و59 مدرسة داخل المصانع، و231 من المدارس الملحقة، ووصل عدد الطلاب 35096 طالب للعام الدراسي الواحد.

من جانبه اقترح المشرف العام على الأمسية المستشار نبيل بدوي، مستشار شئون الصناعات وريادة الأعمال بـ"غرفة الإسكندرية"، إنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي، على غرار دولة الإمارات العربية، كما اقترح بإنشاء مجلس أعلى للذكاء الاصطناعي، يضم خبرات وكوادر مختلفة في مجال الذكاء الاصطناعي.

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