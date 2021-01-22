رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح 4 مساجد بقرى كفر الشيخ بـ 9 ملايين و230 ألف جنيه

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:33 م
الشيخ محمد يونس،
الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف
عمرو الشامي
طباعة
افتتح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والمهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، نائبا عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، مسجد 58 الأندلس البحرية، بقرية المجد 55 التابعة لمركز الرياض، بحضور الشيخ عطا بسيونى مدير عام الدعوة بالمديرية.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا ببناء وتعمير المساجد، فتم بناء وتعمير وافتتاح 32 مسجدا جديدا منهم 4 مساجد تم افتتاحها اليوم، وأنه كلف الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، و4 رؤساء مدن بحضور الافتتاح.

وأكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، تم افتتاح 4 مساجد، بتكلفة 9 ملايين و230 ألف جنيه، مسجد أحمد سليمان بسيدي سالم على مساحة 295 مترًا بتكلفة مليون و475 ألف جنيه، ومسجد فجر الإسلام بالحامول على مساحة 380 مترًا بتكلفة مليون و900 ألف جنيه، ومسجد 58 البحرية برية الأندلس على مساحة 671 مترًا بتكلفة 3 ملايين و355 ألف جنيه، ومسجد القبلي بقرية السبعين بسيدي سالم على مساحة 430 مترا بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه.

وقال الشيخ عطا بسيوني، مدير عام الدعوة بأوقاف كفر الشيخ، خلال خطبة الجمعة، إن القرآن نور،ولفظ النور ورد في القرآن الكريم في آيات كثيرة، وتجلّى في معانٍ معنويَّة وماديَّة عديدة، كما توجد سورة بكاملها في محكم الكتاب تسمّى بالنور، فضلًا عن أنّ النور هو أحد أسماء الله الحسنى ؛ وجاءت كلمة “النور” في القرآن في خمسةٍ وأربعين موضعًا ؛ ولها دلالات ومعانٍ كثيرة،منها: بمعنى الهادي: قال تعالي: "اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ". ومنها: النور بمعنى الإيمان،لقوله تعالى " اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ"، ومنها: النور بمعنى الإسلام لقوله تعالى: “يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم “،ومنها: النور بمعنى القرآن: قال تعالى “فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا "،ومنها: النور بمعنى الهدى لقوله تعالي" أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، وكذلك يقصد بالنور النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: " قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ".

وأضاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم، بعث نورًا وهدايةً للناس كافة ؛ لذلك جاء وصفه في القرآن بالسراج المنير؛ فهناك سراجان في القرآن، سراج وهاج يقصد بها الشمس، لقوله تعالى "وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا"، وسراج منير هو محمد سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا"، مؤكدًا كما أن الصلاة نور ؛ ولهذا كان صلى الله عليه وسلم كلما خرج إلى الصلاة يدعو الله أن يرزقه هذا النور فيقول " اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا ؛ وَفِي لِسَانِي نُورًا ؛ وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا ؛ وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا ؛ وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُورًا ؛ وَمِنْ أَمَامِي نُورًا ؛ وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا ؛ وَمِنْ تَحْتِي نُورًا ؛ اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا ".

وأضاف عطا، يجب الإكثار من الحسنات والبعد عن السيئات: فاعلم أن قلبك مُسودٌّ من كثرة المعاصي طوال العام؛ لأن كل ذنب ارتكبته نكت نكتة سوداء في القلب حتى اسود وأظلم وعلاه الصديد والران ؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ" إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ ؛ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ ؛ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ في قوله تعالى " كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا "ويجب الحرص على تلاوة أيات القرآن الكريم لنضئء بها حياتنا ونعمر بلوحات الجمال ومعالم الهدى والنور الساطعة بين سطور الكتاب العزيز سطوع الشمس في رابعة النهار هذا الكون البديع.

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا مصريًا لتعزيز ثقافة السلام وحماية المواقع الدينية

ناهد السيد تكتب: هروب ماجد سامى بـ 9 مليارات جنيه.. وعلى المتضررين اللجوء لـ «الحسبنة»

ضبط شبكة إخوانية يقودها تركي بوسط القاهرة

كل ما تريد معرفته عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب

الصور

image description

وكيل دينية النواب يفتتح مسجد البرش بدمياط

image description

استمرار أعمال الرصف بشوارع حي غرب أسيوط (صور)

image description

محافظ أسيوط يبحث تطوير قرى الظهير الصحراوى بالقوصية وديروط والبدارى

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

تحرير 20 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

الأكثر قراءة

شديد البرودة ليلًا وعودة الشبورة.. خريطة الطقس خلال 72 ساعة

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا مصريًا لتعزيز ثقافة السلام وحماية المواقع الدينية

إلغاء أوليمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والمستندات المطلوبة للعلاج على نفقة الدولة

«كورونا» يؤدي إلى تراجع حوادث السير في ألمانيا

وظائف وزارة التضامن الاجتماعي لأصحاب الحرف 2021

موعد صرف مرتبات شهر يناير ٢٠٢١

أيام زمان

حكاية الخرزة الزرقاء والقميص المفتوح في حياة أحمد رمزي

فؤاد المهندس: «الريحاني كان عصبي وأناني ومبيحبش حد يعارضه»

عمر خورشيد: أخذت حبوب مهدئة للعزف خلف أم كلثوم فنسيت اللحن

ماذا قال نزار قباني عن الجنس في أشعاره وانتحار شقيقته؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: الأنثى والمجتمع الذكوري
د. محمد عفيفي
جلال أمين
مدحت بشاى
المُنبت الذى لا عِلْمًا قطع ولا أدبًا أبقى
جمال طه
كيف دعم عبدالناصر الثورة ضد شاه إيران؟
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تختتم فعاليات صنايعية مصر بالإسماعيلية

مناقشة العروض المسرحية بقصر ثقافة الإسماعيلية

ختام فعاليات معرض الكتاب بالفيوم

«ثقافة القاهرة» تناقش العلاقات الأسرية وحل المشكلات الزوجية