«الهجرة» تدعو أبناء المصريين فى فرنسا وبلجيكا بالانضمام لـ«اتكلم عربى»

دعت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، أبناء المصريين في فرنسا وبلجيكا من الفئة العمرية 6 إلى 14 سنة- بصحبة أولياء أمورهم- إلى الانضمام لمعسكر «اتكلم عربى»، الذي سينعقد على مدار يومي السبت والأحد، 23 و24 يناير الجاري، وذلك عبر تطبيق «زووم».وناشدت الوزارة كل من يرغب فى الاشتراك، بأن يسارع بالتسجيل في النموذج المتاح على الرابط التالي، مؤكدة أن المعسكر يأتى إيمانًا بضرورة ترسيخ الهوية الوطنية لدى المصريين بالخارج وتشجيعهم على تحدث اللغة العربية.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن عن رعايته مبادرة «اتكلم مصرى»، لتكون من إحدى المبادرات القومية، التي تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية، وكذا الحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا بالخارج، التراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية.