494 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 494 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و12 حالة وفاة و792 حالة شفاء، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الوزيرة قولها إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.