منظومة الإسعاف وتحسين أوضاع الأطباء.. «صحة النواب» تعلن خطة عملها

أعلنت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خطة عملها لدور الانعقاد الأول العادي من الفصل التشريعي الثاني، وحددت فيها أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة، وأهم التشريعات والمشكلات التي ستهتم بها.وأشارت لجنة الشئون الصحية إلى أنها رأت أن هناك موضوعات هامة يجب أن تنظرها وتشتمل على متابعة أحداث الدراسات والأبحاث العلمية التي تقوم بها مراكز البحث والتوسع فى المنح والبعثات، ومكافحة الإدمان وتوعية المجتمع بمخاطرة، وإعادة النظر في منظومة الإسعاف والطوارئ الصحية، وتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.وأكدت اللجنة أن خطة عملها ستتضمن دراسة ملف مستشفيات التكامل، ومشاكل العجز فى الحضانات وأسرة الرعاية المركزة وأجهزة الغسيل الكلوى، وكذلك الاهتمام بملف الرعاية الصحية للمسنين.ولفتت أن مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة وخاصة الفيروسات الكبدية، والعمل على النهوض والارتقاء بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة والطب الوقائي، ودراسة إمكانية سد العجز الحالى والمستقبلى للمختصين بالرعاية الصحية فى إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية لتحسين الأوضاع الطبية.وكذلك التوعية ضد فيروس كورونا (كوفيد19) وطرق الوقاية ومكافحة العدوي وكذا متابعه مستجدات الجائحة، وعقد سلسلة من الحوارات المجتمعية لمناقشة عدد من القضايا الهامة التي تدخل ضمن اختصاص عمل اللجنة، ومنها، مشكلة الإدمان، والزيادة السكانية.