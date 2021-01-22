محافظ أسيوط يبحث تطوير قرى الظهير الصحراوى بالقوصية وديروط والبدارى

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعا لبحث سبل تطوير وتنمية قرى الظهير الصحراوي "مير الجديدة ودشلوط الجديدة ووادى الشيح" بمراكز القوصية وديروط والبدارى.يأتي ذلك للوقوف على مشكلات تلك القرى وتذليل العقبات لتنميتها وتطويرها وحل مشكلاتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بإيجاد الحلول العاجلة لمشكلات قرى الظهير الصحراوي بالمحافظات وتنميتها واعادة استغلال مساحات الأراضي والبنية الأساسية التي تم انشائها بها.حضر الاجتماع هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى.واستعرض المحافظ المقترحات اللازمة لتطوير وتنمية قرى الظهير الصحرواي الثلاث الموجودة بالمحافظة وهي قرية مير الجديدة بالقوصية والتي أقيمت على مساحة 530 فدانًا وقرية دشلوط الجديدة بديروط على مساحة 199 فدانَا وقرية العتمانية الجديدة "وادى الشيح" بالبدارى على مساحة 14 فدانًا وناقش الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتذليل كافة العقبات لحل المشكلات وتحقيق تنمية حقيقية بها وخلق مجتمعات عمرانية وسكنية جديدة.ووجه المحافظ رؤساء المراكز بلقاء الأهالي والوقوف على الاحتنياجات الأساسية والمرافق اللازمة لإعادة تنمية تلك القرى واستغلالها الاستغلال الأمثل وخلق مجتمعات سكنية جديدة واستصلاح الأراضي الزراعية بالظهير الصحراوي وإحداث تنمية اقتصادية حقيقية.وأشار المحافظ إلى إنه قد تفقد قرية مير الجديدة بمركز القوصية المقامة على مساحة 530 فدان وتفقد بعض منازل القرية والمرافق والخدمات والتقى بعض الأهالي المقيمين بها واستمع إلى أهم مشكلات القرية وطلباتهم كما تفقد قرية دشلوط الجديدة بمركز ديروط المقامة على مساحة 199 فدانًا وتفقد البيوت الريفية بها وبعض المرافق والخدمات بها مثل المدرسة والمسجد والمباني الإدارية والخدمية والتي لم تستغل الاستغلال الأمثل لعدم إشغالها بالسكان والتقى بعض أهالي القرية واستمع الى مطالبهم وأهم المشكلات لافتًا إلى إنه تم وضع بعض المقترحات لتشغيل تلك القرى وتطويرها واقامة تجمعات سكنية جديدة بها واستغلالها الاستغلال الأمثل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.