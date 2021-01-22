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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين يبحث هاتفيا قضية نافالني مع رئيس المجلس الأوروبي

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:30 م
بوتين
بوتين
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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، حيث بحثا قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وذكر بيان للرئاسة الروسية (الكرملين) أن بوتين، ناقش مع ميشيل الوضع حول نافالني بطلب من الجانب الأوروبي، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن فحوى الحوار بهذا الشأن.

وأضاف البيان أن الرئيس الروسي ورئيس المجلس الأوروبي، بحثا بالتفصيل واقع العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، مع التركيز على ضرورة إقامة تعاون عملي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح بيان الكرملين أن بوتين وميشيل أعارا اهتماما إلى محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، وخاصة فرص التعاون في التطعيم ضد الوباء وإنتاج اللقاحات.

ومن جانبه، ذكر رئيس المجلس الأوروبي على حسابه في "تويتر" أنه جدد في الاتصال مع بوتين إدانة الاتحاد الأوروبي لاعتقال نافالني، ودعا إلى الإفراج عنه فورا، مضيفا أنه طالب روسيا بإطلاق تحقيق شامل وشفاف في حادثة التسميم، الذي تعرض له نافالني في أغسطس الماضي.

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