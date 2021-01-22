«صحة الشرقية»: مبادرة العزل المنزلي خدمت 520 حالة حتى الآن

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن الفرق الطبية قدمت الخدمة الطبية، ومتابعة 520 حالة بمحافظة الشرقية حتي الآن، منذ انطلاق فاعليات المبادرة الأسبوع قبل الماضي، وتم توزيع الأجهزة لقياس الأكسجين في الدم، للحالات الأكثر خطورة والحادة ووفقًا للأولوية من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، والسيدات الحوامل، وغيرهم.و أشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف متابعة الحالة الصحية لجميع الحالات المرضية المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، ومتابعة المخالطين لهم بالعزل المنزلي، وذلك من خلال 90 فريقا طبيا، منهم 36 فريقا متحركا يقوم بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبي عليهم، ومتابعة صرف العلاج اللازم لهم.وكذلك المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال 54 فريقا ثابتا، وتم توزيع45 هاتف خاص بالمبادرة الرئاسية، مضيفًا أن المبادرة تولي اهتمامًا كبيرًا بكبار السن، ومرضي الأمراض المزمنة، ويتم الزيارات المنزلية لهم في أيام محددة، وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.و أكد "مسعود" أنه تم التنبيه علي جميع الفرق الطبية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العمل، مع تقديم الإرشادات والتوعية الصحية للمواطنين، من خلال الفرق المتحركة، والرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بالمحافظة، وتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، كما أكد بأنه تم توفير كافة المستلزمات الوقائية للفرق الطبية، والتدريب الجيد لهم علي أعمال المبادرة الرئاسية، واتباع كافة أساليب مكافحة العدوي، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية بمحافظة الشرقية.