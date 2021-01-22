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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ألمانيا تدين الهجمات الإرهابية بالعراق

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:38 م
جريدة الدستور
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أدان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بشدة التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في العراق أمس، وأسفرا عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

وتعهد الوزير الألماني، في بيان اليوم، بتقديم بلاده الدعم الكامل للعراق، وقال إن: "ألمانيا تقف كشريك يمكن الاعتماد عليه إلى جانب العراق على طريق الاستقرار الدائم والتنمية".

ووعد ماس بأن تواصل برلين مشاركتها المدنية ودعمها العسكري في إطار التحالف الدولي لمحاربة داعش، وفي إطار مهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العراق.

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