برلماني ليبي يرحب بقرار بايدن إلغاء قرار حظر السفر لأمريكا

رحب نواب في مجلس النواب الليبي اليوم بقرار الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، رفع الحظر عن مواطني ليبيا من دخول الأراضي الأمريكية، وهو الحظر الذى كان سلفه ترامب قد فرضه على عدد من بلدان العالم الإسلامي ومن بينها ليبيا في العام 2016.ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن إبراهيم الزغد، عضو البرلمان الليبي قوله إن إلغاء الإدارة الأمريكية الجديدة لقرارات حظر دخول الأراضي الأمريكية، قرار حكيم ينهى معاملة قاسية وتمييزية من الإدارة الامريكية السابقة، وأن إلغائه جاء معبرا عن قيم التسامح الامريكية التي ستعززها الإدارة الديمقراطية الجديدة للبلاد.وأشار إلى أن إلغاء القرار في اليوم الأول لجلوسه على مكتب رئاسة الدولة الامريكية، يؤكد حرص الإدارة الجديدة في واشنطن على تصويب أخطاء الإدارة السابقة.