استجابة لـ«الدستور».. محافظ القليوبية يُنهى أزمة «المساكن الشعبية» بكفر شكر

استجابة لما نشر في «الدستور» بعنوان «انتظار كارثة.. 500 أسرة يعيشون فوق بحيرة مياه جوفية بكفر شكر»؛ وذالك بسبب معاناة أكثر من 500 أسرة بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وانتظار كارثة مرتقبة يكون ضحاياها مواطنين وأطفال أبرياء؛ نظرًا لانتشار بحيرة من المياه الجوفية أسفل عددًا من عمارات المساكن الشعبية بالمدينة «إسكان اقتصادي»، مما أدى إلى تهالك بعض المباني، ووجود تشققات في الحوائط والجدران، وصدأ بالحديد، وسقوط خرساني.وقامت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر ببدء تنفيذ أعمال حل المشكلة التي استمرت قرابة 20 عامًا، وتعاقب على هذه الأزمة العديد من المحافظين ورؤساء مجالس المدن دون حلول سوى تصريحات ووعود فقط، حتى قام اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، بعرض مشكلة الأهالي على اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والذي بدوره تفقد موقع تسريب وتراكم كميات المياه أسفل العمارات السكنية بشارع طراد النيل بالمدينة، لاتخاذ إجراءات حل المشكلة مع الجهات المعنية المختصة لحماية المواطنين من كارثة مرتقبة، ومنع مصدر تراكم كميات المياه.وأكد اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، أنه جار معالجة مصدر تسريب المياه أسفل العمارات السكنية من خلال تغيير خطوط المياه والصرف المتهالكة والقديمة، وإجراء صيانة شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب لكافة العمارات.وأوضح «رفعت» في تصريحات صحفية، أنه تم إنشاء خطوط صرف جديدة، وصب غرف الصرف، وتغيير أعمدة الصرف ومياه الشرب، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ ما يلزم لحل المشكلة حلًا نهائيًا بتوجيهات من محافظ القليوبية، والذي تدخل فور علمه بالمشكلة؛ لأن أهالينا بتلك العمارات عانوا من تلك المشكلة سنوات عديدة، وذالك بهدف راحة وخدمة المواطنين وحفاظًا على حياتهم.