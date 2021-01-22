محافظ مطروح يستمع لشكاوى الأهالي عقب صلاة الجمعة

أدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يرافقه اللواء أشرف مصطفى السكرتير العام للمحافظة، صلاة الجمعة، وسط أهالي مطروح، وذلك في المسجد الكبير بوسط مدينة مطروح وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا.ولم تمنع كورونا أهالي مطروح من الصلاة في المساجد، حيث امتلئ المسجد الكبير بمواطني مطروح وقام عددا من الأهالي بالصلاة خارج المسجد بعد امتلاءه بالمصلين.واستمع محافظ مطروح عقب صلاة الجمعة إلى شكاوى مواطني مطروح، موجها بالعمل على سرعة حلها.