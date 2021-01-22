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فن

«أسعد لحظة» تجمع نوال الزغبي ومصطفى العسال بعد «100 وجع»

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:41 م
جريدة الدستور
حسن أمين
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انتهت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي من تسجيل أحدث أعمالها الغنائية "أسعد لحظة"، التي تجمع شملها مع الملحن مصطفى العسال بعد أغنية "100 وجع"، والمقرر ظهورها للنور قريبًا ضمن أغنيات ألبومها الجديد.

وتغير نوال جلدها الموسيقي المعتاد عبر هذه الأغنية التي تخوض خلالها لأول مرة مغامرة اللون "الشعبي "، حيث تمزج موسيقاها بين المقسوم والإلكترونيك ميوزيك الشعبي، كما تعيد خلالها الغناء باللهجة المصرية بعد نجاح آخر أغنياتها "اتحاربت"، التي شاركت بها في السباق الرمضاني عبر تتر مسلسل "سلطانة المعز" للنجمة غادة عبد الرازق.

وكشف مصطفى العسال أن الأغنية الجديدة ستكون مفاجأة لجمهور نوال الزغبي في العالم العربي، حيث تظهر خلالها بشكل جديد ومختلف تمامًا عن أعمالها الغنائية، وتقدم فيها جرعة غنائية مبهجة بموسيقاها المعتمدة على تيمة "الشعبي"، وتتغنى خلالها بكلمات الشاعر ملاك عادل، وتوزيع ومكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

وتعد "أسعد لحظة" ثاني أغنيات العسال في العام الجديد، بعد تعاونه مؤخرًا مع الفنانة مي عمر والفنان أكرم حسني في دويتو أغنية "إن جيت للحق"، التي عرضت ضمن حلقات مسلسل "لؤلؤ"، كما تعقب تعاونه مؤخرًا مع الفنان لؤي في أغنية "آخر نسخة"، وتعيد الأغنية الجديدة جمعه مع نوال الزغبي بعد تلحينه أغنية "100 وجع" في ألبومها الأخير "كده باي".

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