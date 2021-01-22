مليون نازح بسبب أعمال العنف في منطقة الساحل الإفريقي

ذكرت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، أن مليوني شخص نزحوا في منطقة الساحل التي تشهد أعمال عنف جهادية، مشيرة إلى أنه عدد قياسي "محزن".ودعا مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين في بيان إلى إنهاء "العنف المستمر" في منطقة الساحل الذي "أدى إلى نزوح أكثر من مليوني شخص داخل حدود بلادهم لأول مرة".